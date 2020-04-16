Новинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирус
Новинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирус
Нефьодов инициировал получение надбавок в 600% к окладу себе и троим своим заместителям
Нефьодов инициировал получение надбавок в 600% к окладу себе и троим своим заместителям
В Днепре разоблачили группировку, которая причастна к 18 терактам
В Днепре разоблачили группировку, которая причастна к 18 терактам
ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной
ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Активист, которому Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление из-за незадекларированных часов
Активист, которому Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление из-за незадекларированных часов
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
​Суд вернул полиции админпротокол на пловца из Гидропарка
​Суд вернул полиции админпротокол на пловца из Гидропарка
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
ГлавнаяПолитика

Рада разрешила Кабмину формировать объединенные громады

Добровольное объединение закончится, выборы пройдут на новой территориальной основе.

Рада разрешила Кабмину формировать объединенные громады
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада наделила Кабинет министров правом определять центры территориальных громад и их территорию до принятия закона об административно-территориальном устройстве.

За соответствующий законопроект №2653 во втором чтении и в целом проголосовали 264 народных депутатов.

Решение Кабинета министров Украины об административных центрах территориальных громад и утверждении их территорий будет подаваться в Центральную избирательную комиссию для принятия ею решения о назначении первых местных выборов.

Они состоятся вместе с очередными местными выборами в октябре 2020 года.

Кабинету министров также поручается в течение трех месяцев подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады предложения об укрупнении районов.

Напомним, что сейчас в Украине насчитывается 952 громад.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также