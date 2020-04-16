В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
Цена на нефть замерла. Что произошло за кулисами переговоров OPEC+
Цена на нефть замерла. Что произошло за кулисами переговоров OPEC+
Новинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирус
Новинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирус
ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной
ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной
Активист, которому Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление из-за незадекларированных часов
Активист, которому Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление из-за незадекларированных часов
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
​Суд вернул полиции админпротокол на пловца из Гидропарка
​Суд вернул полиции админпротокол на пловца из Гидропарка
Нефьодов инициировал получение надбавок в 600% к окладу себе и троим своим заместителям
Нефьодов инициировал получение надбавок в 600% к окладу себе и троим своим заместителям
В Днепре разоблачили группировку, которая причастна к 18 терактам
В Днепре разоблачили группировку, которая причастна к 18 терактам
ГлавнаяПолитика

Зеленский прилетел на Закарпатье

Президент посетит строительство военного городка и понаблюдает за учениями.

Зеленский прилетел на Закарпатье
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский возобновил поездки по регионам Украины, прерванные в начале марта из-за эпидемии коронавируса.

11 апреля он посетил Донецкую и Запорожскую область, а в четверг прилетел на Закарпатье, говорится на сайте президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область. Глава государства ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Также Владимир Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - сообщила его пресс-служба.

Как сообщает местное издание PMG, накануне приезда Зеленского коммунальные службы спешно приводили в порядок улицы Ужгорода.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также