Зеленский принял верительные грамоты у послов Сербии, Кубы и Казахстана

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Республики Сербия Ацы Йовановича, Республики Куба госпожи Натачи Диас Агилеры и Республики Казахстан Дархана Амановича Калетаева.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"В ходе встречи с послом Сербии Зеленский подтвердил четкую позицию нашего государства относительно суверенитета и территориальной целостности Сербии, а также высоко оценил последовательную поддержку Сербией территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

На встрече с Послом Кубы Натачей Диас Агилерой обсуждались перспективы сотрудничества двух стран , а также совместные действия для возобновления политического диалога между Украиной и Кубой.

"Зеленский также отметил важность усиления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Прежде всего речь идет об авиационной, фармакологической и медицинской сферах, а также о сельском хозяйстве. В ходе встречи с новым Послом Казахстана Зеленский поздравил Дархана Калетаева с началом дипломатической работы в нашем государстве. Зеленский отметил, что борьба с пандемией коронавируса "не должна помешать процессу активизации взаимовыгодных отношений с Казахстаном.

"Ведь это – наш важный и проверенный временем партнер в Центральной Азии", -отмечается в сообщении.