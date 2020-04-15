Рада объявила повестку дня внеочередного заседания 16 апреля

Депутаты соберутся, чтобы рассмотреть пять законопроектов.

Фото: facebook/Евгения Кравчук

Верховная Рада объявила повестку дня внеочередного заседания, которое состоится в четверг, 16 апреля.

На сайте парламента говорится, что депутаты соберутся в 13:00 и рассмотрят пять вопросов:

законопроект №0034 о ратификации Соглашения о гранте фонда Е5Р между Украиной и ЕИБ;

законопроект №1043 о внесении поправок в регламент, запрещаюших депутатам настаивать на каждой внесенной поправке;

законопроект №2653, наделяющий Кабмин правом определять административные центры и территории ОТГ, а также подавать предложения о создании и ликвидации районов;

законопроект №2654 об усилении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей;

законопроект №2398-д о смягчении режима секретности в отношении гособоронзаказа.

Напомним, что это будет уже второе внеочередное заседание Верховной Рады на этой неделе.

В понедельник депутаты переписали государственный бюджет, разблокировали подписание закона о рынке земли и приняли еще ряд законопроектов.