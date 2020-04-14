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Рада соберется на внеочередное заседание 16 апреля (обновлено)

Депутаты будут "чистить регламент от поправочного спама". 

Рада соберется на внеочередное заседание 16 апреля (обновлено)
Фото: Макс Требухов

Внеочередное заседание Верховной Рады назначено на 13:00 четверга, 16 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, послезавтра, 16 апреля на 13:00.Будем чистить регламент от поправочного спама", - написал он.

Обновление. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" подтвердил, что заседание состоится 16 апреля.

"Приняли решение на послезавтра, в четверг сделать еще одну внеочередную сессию и основным вопросом поставить изменения в закон о регламенте для того, чтобы бороться с так называемым правкотерроризмом", - заявил он.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался на совещании в Раде с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

По его словам, заседание инициирует президент Владимир Зеленский.

Напомним, что парламент должен во втором чтении проголосовать за так называемый антиколомойский закон о банках, принятие которого является одним из основным требований МВФ для предоставления следующего кредита, уже заложенного в дефицит бюджета, который парламент увеличил на 200 млрд гривен. 

В целом к законопроекту подали более 16 000 правок. Депутаты отмечают, что "рассмотрение законопроекта о банках продлится в парламенте сразу после Пасхи - на следующей неделе".

Кроме этого, с 16 на 21 апреля перенесли заседание профильного комитета Верховной Рады, на котором должны быть рассмотрены поправки к так антиколомойському законопроекту о банках.

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Источник: "Українські новини"
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