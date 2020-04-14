Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
Генерал СБУ задержан за подготовку убийства Адама Осмаева
Генерал СБУ задержан за подготовку убийства Адама Осмаева
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
Цена на нефть замерла. Что произошло за кулисами переговоров OPEC+
Цена на нефть замерла. Что произошло за кулисами переговоров OPEC+
И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках
И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Рада ввела драконовские штрафы за сжигание растительности и поджог лесов
Рада ввела драконовские штрафы за сжигание растительности и поджог лесов
В Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний монах (обновлено)
В Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний монах (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Разовую надбавку пенсионерам по тысяче гривен выплатят через пять дней после вступления в силу нового бюджета

Закон еще не подписан даже председателем Верховной Рады.

Разовую надбавку пенсионерам по тысяче гривен выплатят через пять дней после вступления в силу нового бюджета
Фото: Макс Требухов

Министерство социальной политики сообщило, что разовую надбавку пенсионерам по тысяче гривен выплатят через пять дней после вступления в силу нового бюджета.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Кабинет министров еще 1 апреля приняло постановление №251, которое предусматривает выплату одноразовой денежной помощи в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Однако необходимые поправки в госбюджет были приняты только 13 апреля и пока что не подписаны даже председателем Верховной Рады.

"После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около пяти дней для того, чтобы начать выплаты. Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты одноразовой помощи в размере 1000 гривен более чем 10,6 миллиона человек", - рассказала министр Марина Лазебная.

Деньги получат: 

  • пенсионеры, получающие не больше 5 тысяч гривен;
  • получатели социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • получатели социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
  • получатели временной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

Напомним, что с 1 мая пенсии будут проиндексированы на 11%.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также