Закон еще не подписан даже председателем Верховной Рады.

Министерство социальной политики сообщило, что разовую надбавку пенсионерам по тысяче гривен выплатят через пять дней после вступления в силу нового бюджета.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Кабинет министров еще 1 апреля приняло постановление №251, которое предусматривает выплату одноразовой денежной помощи в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Однако необходимые поправки в госбюджет были приняты только 13 апреля и пока что не подписаны даже председателем Верховной Рады.

"После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около пяти дней для того, чтобы начать выплаты. Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты одноразовой помощи в размере 1000 гривен более чем 10,6 миллиона человек", - рассказала министр Марина Лазебная.

Деньги получат:

пенсионеры, получающие не больше 5 тысяч гривен;

получатели социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

получатели социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

получатели временной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

Напомним, что с 1 мая пенсии будут проиндексированы на 11%.