​Кабмин согласовал доплаты отдельным категориям граждан и 1 тыс. гривен пенсионерам

Также будет проведена индексация пенсий на 11%.

Кабинет министров определил механизм проведения перерасчета пенсий, установление ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров старше 80 летнего возраста и выплаты единовременной денежной помощи в размере 1 тыс. гривен.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Постановление о "Вопросах повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" предусматривает:

- индексацию пенсий на 11%;

- ежемесячную выплату в размере 500 гривен пенсионерам старше 80-лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 гривен. При этом устанавливается, что для указанных пенсионеров со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 грн;

- установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2100 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Кроме того, в апреле отдельным категориям населения будет осуществлена единоразовая выплата в размере 1 тыс. гривен:

- пенсионерам, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 гривен на 1 апреля 2020 года;

- получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, одновременно с этим помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью");

- получателям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

- получателям временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату.

Напомним, в декабре прошлого года Зеленский анонсировал, что власти собираются в 2020 году существенно повысить пенсии для людей старше 80 лет. Размер выплат должен увеличиться на 400-1100 гривен.

16 марта Зеленский обратился к Кабмину с просьбой ужесточить ограничительные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной болезни COVID-19 и поручил выплатить по 1 тыс. гривен пожилым людям, получающим менее 5 тыс. гривен пенсии.

Так, в апреле Пенсионный фонд выплатит по тысяче гривен сверх обычной пенсии более 10 млн пенсионерам. Кроме того, в мае проведут предусмотренную законом индексацию пенсий на 11% для 7,5 млн человек.