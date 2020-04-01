Кабмин пообещал рабочие места для потерявших работу во время карантина

Власть составит списки малообеспеченных категорий граждан для предоставления финансовой помощи наиболее бедным украинцам во время карантина. Для тех, кто лишился работы, создадут новые вакансии. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Но правительство должно найти деньги, чтобы помочь самым бедным украинцам. Список составьте как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько мы можем выделить", - обратился президент Владимир Зеленский к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Кабмин также разрабатывает программу создания рабочих мест для тех, кто приехал из других стран или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В том числе, нам будут нужны люди для ремонта дорог, укладки тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, 16 марта Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров выплатить по 1 тыс. гривен пожилым людям, получающим менее 5 тыс. гривен пенсии.

Пенсионный фонд выплатит их уже в апреле более 10 миллионам человек.