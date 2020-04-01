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Кабмин пообещал рабочие места для потерявших работу во время карантина

Самым бедным предоставят финансовую помощь. 

Кабмин пообещал рабочие места для потерявших работу во время карантина
Фото: Макс Требухов

Власть составит списки малообеспеченных категорий граждан для предоставления финансовой помощи наиболее бедным украинцам во время карантина. Для тех, кто лишился работы, создадут новые вакансии. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента

"Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Но правительство должно найти деньги, чтобы помочь самым бедным украинцам. Список составьте как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько мы можем выделить", - обратился президент Владимир Зеленский к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Кабмин также разрабатывает программу создания рабочих мест для тех, кто приехал из других стран или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В том числе, нам будут нужны люди для ремонта дорог, укладки тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, 16 марта Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров выплатить по 1 тыс. гривен пожилым людям, получающим менее 5 тыс. гривен пенсии.

Пенсионный фонд выплатит их уже в апреле более 10 миллионам человек. 

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