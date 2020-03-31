Чубаров сообщил о переносе "Марша на Крым" в связи с пандемией коронавируса

Дата проведения международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Мероприятие планировалось провести 3 мая, однако сейчас важнее соблюдать карантинные мероприятия.

"В такой ситуации, когда здоровье и безопасность жизни людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения COVID-19 Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" - организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года", - написал Чубаров в фейсбуке.

Глава Меджлиса отметил, что штаб акции продолжает свою работу по ее подготовке в удаленном режиме и формате локальных встреч.