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На Закарпатье СБУ задержала банду рекетиров во главе с депутатом райсовета

Спецслужба также разоблачила наркосеть, которая работала в Мукачево, Сваляве и Ужгороде.

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали организованную преступную группировку, участники которой подозреваются в причастности к совершению ряда тяжких преступлений. По предварительной версии, одним из главарей банды является депутат Свалаявского райсовета.

Фото: ssu.gov.ua

Пресс-центр СБУ сообщает, что, по предварительной версии следствия, члены ОПГ создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали у граждан деньги. Облагая "данью" представителей коммерческих структур, они "выбивали" несуществующие долги, при этом применяли психологическое давление и физическое насилие.

"Один из главарей организованной преступной группировки является депутатом Свалявского райсовета", - отмечают в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Во время следственных действий в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили наркотические вещества, деньги в иностранной и национальной валютах, оружие, кастеты, патроны различного калибра, которые злоумышленники использовали для запугивания граждан.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства участниками группировки 24 тысяч долларов США от местного жителя. Решается вопрос об объявлении 8 участникам группы о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по статьям 255, 189, 307 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

По данным СБУ,  также была разоблачена и блокирована разветвленная межрегиональная сеть по изготовлению и сбыту наркотических средств. В частности, правоохранители задокументировали и разоблачили группу лиц, в которую входили организаторы наркотрафика и наркокурьеры. Группа работала на территории Мукачево, Свалявы и Ужгорода.

В ходе обысков изъяты значительные объемы наркотических веществ: более 0,5 килограмма метамфетамина, а также каннабис и таблетки психотропного действия. Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Управлением СБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области".

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