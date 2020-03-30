Коронавирус обнаружили в Буче
Коронавирус обнаружили в Буче
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
ГлавнаяПолитика

КИУ: почти 100 депутатов не дошли на внеочередное заседание Рады

Самая высокая явка - у "Европейской солидарности", самая низкая  - у группы "Доверие"и внефракционных нардепов.

КИУ: почти 100 депутатов не дошли на внеочередное заседание Рады
Фото: скрин трансляции

По данным регистрации народных депутатов, на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта в зале отсутствовали 92 народных депутата.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в фейсбуке.

Самая высокая явка - у "Европейской солидарности" - отсутствовали два депутата из 27, или 8%. У ОПЗЖ отсутствовали пятеро нардепов, или 10% от состава фракции.

У "Голоса" отсутствовали 17% депутатов фракции, а у "Слуги народа" - 44 депутата, или 18% состава фракции.

Низкие показатели у депутатской группы "Доверие" - отсутствовали 29% парламентарив. Также на заседании не было 30% внефракционных депутатов.

Самая низкая явка - у ВО "Батькивщина" - отсутствуют 42% депутатов, а также группы "За будущее" - отсутствовали 17 депутатов из 22, или 75% состава группы.

"Отмечаем, что во время регистрации официально были зарегистрированы 292 народных депутата. Однако, впоследствии их количество увеличилось. Поэтому для объективности КИУ были взято результаты голосований за первые 10 решений, а именно - количество отсутствующих по фракциям", - добавили в КИУ.

Напомним, сегодня, 30 марта, Рада собралась на внеочередное заседание. На нем депутаты поддержали законопроект об уголовной ответственности за экспорт медицинских товаров. Также Рада уволила министров здравоохранения и финансов, но не смогла назначить им замену.

Последний раз депутаты собирались в зале заседаний в пленарном режиме еще 6 марта. После этого состоялось уже четыре внеочередных заседания: два 17 марта и два 30 марта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также