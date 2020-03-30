"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
Коронавирус обнаружили в Буче
Коронавирус обнаружили в Буче
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
ГлавнаяПолитика

Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за экспорт медицинских товаров

За незаконное перемещение таких товаров через границу введут штрафы.

Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за экспорт медицинских товаров
Фото: скриншот

Верховная Рада намерена ввести уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров медицинского назначения во время карантина.

За принятие законопроекта №3271 за основу проголосовали 274 депутата при минимально необходимых 226, передают "Українські новини".

Предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей, предусматривающей штраф за перемещение через госграницу вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, в значительном размере (более 3,4 тыс. гривен) - 8-12 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (136-204 тыс. гривен) или лишение свободы до трех лет.

За повторное нарушение или по предварительному сговору группой лиц, или совершенное должностным лицом с использованием служебного положения, или в крупном размере (более 13,6 тыс. гривен) – штраф 20-25 тыс. таких минимумов (340-425 тыс. гривен) или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Значительный размер - в 200 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, большой - в 800 и более раз превышает такой минимум.

Перечень товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, определяется Кабмином. Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, 12 марта Кабинет министров на время карантина ограничил экспорт товаров противоэпидемического назначения. Также Кабмин запретил экспорт этилового спирта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также