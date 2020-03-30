Рада повторно повысила годовые лимитов для ФОП

Предыдущий законопроект до сих пор не подписан президентом.

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник проголосовала за повышение годовых лимитов оборота для физлиц-предпринимателей (ФОП).

Об этом говорится в законопроекте №3275, который без обсуждения поддержали 312 народных депутатов.

Законопроект предусматривает повышение годовых лимиты для физлиц-предпринимателей, в рамках которых они смогут сохранить сниженные налоговые ставки:

для 1-й группы - с 0,3 млн гривен до 1 млн гривен в год;

для 2-й группы - с 1,5 млн гривен до 5 млн гривен в год;

для 3-й группы - с 5 млн до 7 млн гривен в год.

В январе 2020 года депутаты уже голосовали за эту норму в законопроекте №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, но президент Владимир Зеленский до сих пор его не подписал.

Законопроект был принят с целью "улучшения администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", тогда как бизнес-сообщество назвало его налоговым террором.

Еще один законопроект о повышении лимитов для ФОП вносился в Верховную Раду в декабре. Там для третьей группы предлагался лимит 10 млн гривен, для второй - 5 млн гривен, для первой - 1 млн гривен.