Рада повысила годовые лимиты для ФОП

Верховная Рада решила повысить годовые лимиты оборота для физлиц-предпринимателей (ФОП).

Об этом сообщила народный депутат Роксолана Пидласая в фейсбуке.

Соответствующая поправка была внесена во время рассмотрения во втором чтении законопроекта №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Ее поддержали 340 народных депутатов.

Законопроект предусматривает повышение годовых лимиты для физлиц-предпринимателей, в рамках которых они смогут сохранить сниженные налоговые ставки:

для 1-й группы - с 0,3 млн гривен до 1 млн гривен в год;

для 2-й группы - с 1,5 млн гривен до 5 млн гривен в год;

для 3-й группы - с 5 млн до 7 млн гривен в год.

Напомним, что законопроект о повышении лимитов для ФОП вносился в Верховную Раду в декабре. Там для третьей группы предлагался лимит 10 млн гривен, для второй - 5 млн гривен, для первой - 1 млн гривен.