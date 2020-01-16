Сертифицированная валюта

На мировом рынке активно действует эффективная замена привычной разменной монете - американскому доллару, который, кстати, ничем не обеспечен и печатается частной компанией.

Фото: EPA/UPG

Словом «криптовалюта» сегодня никого не удивишь, тем не менее до сих пор еще не все разобрались как на ней зарабатывать. В то же время многие уже стали долларовыми миллионерами, а компании строят свой бизнес на новых финансовых стратегиях. К примеру, 40% экономики США владеет 1% ее населения. Сегодня миллиардером более реально стать будучи участником финансового рынка.

Современный мир обусловленный скоростью развития, технологиями, огромным потреблением, медленно меняющимся законодательством переходящее в контроль властей и периодическими экономическими кризисами. Из-за этого возникла бытовая необходимость сохранить накопленный капитал и не связывать со сложными, часто рискованными банковскими договорными условиями.

Преимущество состоит в том, что на криптовалюту не действует ограничения европейского законодательства. В том числе в части ограничения по платежам. Более того, криптовалюты признаются как платежное средство лидирующими странами мира: США, Япония, Швеция, Дания, Естония, Лихтенштейн, Швейцария, Германия и другие.

Природа конкурентного рынка создала альтернативные криптовалюты. Сейчас официально зарегистрировано и торгуется примерно 2322 криптовалюты с общей рыночной капитализацией в 349 млрд. долларов.

Среди огромного количества криптовалюты особенное место занимает Certified Diamond Coin (сертифицированный бриллиантовый койн) – это созданный на блокчейне Ethereum стандартизированный токен, который обеспечен бриллиантами от 0.05 карат и выше.

Это единственная в мире криптовалюта, которая подкреплена реальными бриллиантами – сертифицированными по международным стандартам!

А это значит что конвертировать свой бриллиант вы можете в любой точке мира официально, безопасно, законно. И да… бриллианты много места не занимают.

CDC можно использовать как в качестве средства накопления и сохранности капитала, так и для осуществления платежей. Основа ценообразования CDC - бриллианты. Именно этот факт и является гарантом стабильности, которой нет у аналогичных стейблкоинов, привязанных к финансовым инструментам.

Таким образом объединились рынок криптовалют со стабильным рынком бриллиантовых бирж с понятным ценообразованием и подтверждением. Именно сертификация камней обеспечивает безопасность, прозрачность, стабильность платежей.

Бриллианты не только лучшие друзья девушек, но и лучшая современная платежная сертифицированная валюта топовых бизнесменов мира.

Верь только бриллиантам!