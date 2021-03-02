Публічність суддів Конституційного суду України

1-3 березня 2021 року у Києві проходить Всеукраїнський форум «Україна 30. Розвиток правосуддя» за участю Президента України Володимира Зеленського. Метою форуму, в тому числі, є розробка проєкту «Стратегія розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства 2021-2023 роки».

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Конституційний Суд України – є особливим судовим органом, який є незалежним та автономним. Крім того, що він є вершиною судової системи, а діяльність грунтується на верховенстві права, колегіальності, обгрунтованості, справедливості, мудрості, це ще й судовий ідентифікатор законності функціонування основних державних органів, в якому окреме місце посідає гласність та відкритість.

Конституційний Суд – джерело демократії, який надає важливі роз’яснення, рішення, висновки з актуальних питання не тільки для населення, але й для державного управління.

Кадровий запит вимагає високий рівень кваліфікації та досвідченості. Особистість судді – вагомий фактор і важливий елемент у правосудді. Крім офіційної біографії на сайті і коротких даних інформація досить обмежена. Натомість, інформація про діяльність судді має бути доступною, прозорою та обов’язково публічною, включаючи назву дипломів, статей, відомостей про наукову діяльність і всю іншу актуальну інформацію, що впливає на світогляд людини.

Публічність діяльності суддів Конституційного Суду України підвищить рівень довіри населення не тільки до суду, судової гілки влади, а й в цілому до держави.

Створення, наприклад, онлайн платформи де будуть розміщені інтерв’ю з суддями – внесок в розвиток вітчизняної юриспруденції де відображується індивідуальний внесок кожного судді в розвиток юриспруденції, зокрема юридичної науки. Створення додаткового джерела інформації зміцнить авторитетність судів та покращить комунікацію з міжнародними колегами.

На противагу, в той час коли представники законодавчої та виконавчих гілок влади мають високий рівень впізнаваность, діяльність суддів досі залишається в тіні, що може впливати на корумпованість дій при прийнятті судових рішень. На суддів КСУ покладена велика відповідальність перед суспільством - вони є гарантами верховенства Конституції України.

Тому саме публічність особи судді забезпечить гласність, відкритість, прозорість і зрозумілість в прийнятих рішеннях, зменшить ризик прийняття корумпованих рішень, а з іншої сторони фактичне виконання ст. 5 Конституції України, в якій передбачено, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ.

Створення серії відео-інтерв’ю з суддями Конституційного Суду України фактична реалізація для досягнення поставленої мети.