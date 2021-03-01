Шлях довжиною в 10 років: як повернути право на безкоштовні окуляри від держави для дітей з вадами зору

В Україні на сьогоднішній день живе близько 160 тисяч дітей з інвалідністю, з них близько 10 тисяч – діти з проблемами зору. Останні 10 років їхні сім'ї не могли отримати від держави безкоштовні окуляри, хоча мали на це право згідно із законом. Причина була в помилці, яку допустили при написанні тексту постанови Уряду в 2012 році.

Фото: Анна Ільченко Віра з асистенткою Марією

У чому була проблема?

У 2012 році Кабінет міністрів прийняв Постанову №1301. У ній були прописані медичні вироби, якими держава безкоштовно забезпечує людей з інвалідністю. В силу технічної помилки та одруківки співробітників апарату Кабінету міністрів, в список забули додати окуляри для поліпшення зору. В результаті постанова суперечила закону «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», 38-я стаття якого гарантувала дітям з проблемами зору право на безкоштовні окуляри від держави.

Через технічну помилку в документах з 2012 року тисячі українців не могли домогтися безкоштовних окулярів для своїх дітей.

Як ми боролися з бюрократичною машиною

Про цю ситуацію я дізналась у жовтні 2020-го, коли до мене звернулася мама 9-річної дівчинки з інвалідністю по зору. На той момент вона вже півтора року вела боротьбу з бюрократичною системою, збираючи відписки та обіцянки від державних чиновників. Жінка розповіла про плутанину в законодавстві і попросила про допомогу.

Стало зрозуміло, що ситуацію потрібно змінювати, а несправедливість – виправляти. Я проаналізувала ситуацію, включилася в процес і встановила контакт з парламентським Комітетом охорони здоров'я. Зокрема із заступником глави комітету Оксаною Дмитрієвою. Оксана відгукнулася, і ми почали роботу.

Наша боротьба з бюрократичною машиною тривала 4 місяці. Це були численні депутатські запити і звернення, дзвінки, зустрічі і переговори з Кабінетом міністрів. Доводилося постійно тримати ситуацію під контролем, нагадувати про те, що документи потрібно переробити, узгодити, підписати, передати. Процес йшов дуже повільно.

24 лютого Кабінет міністрів прийняв нову постанову – тепер діти з інвалідністю по зору можуть отримати окуляри безкоштовно. Це наша спільна велика перемога, але в першу чергу – результат боротьби мам дітей з порушенням зору, які протягом 10 років намагалися домогтися змін. Я вдячна своїм колегам і всім, хто мені допомагав.

Величезне полегшення і щастя бачити, що робота і вкладені зусилля приносять реальні плоди і користь суспільству. У такі моменти розумієш: весь цей шлях був пройдений не дарма.