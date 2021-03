Харріс Роберт "Імперій". Уривок із книги

На згадку про Одрі Харріс

(1920—2005)

Семові присвячую

Тірон, Марк Туллій — секретар Цицерона. Він був не лише приятелем оратора, а і його особистим помічником у літературній праці, також сам став авторитетним автором і винахідником мистецтва стенографії, що дало йому змогу цілком і достеменно записувати публічні виступи оратора, наскільки б швидко той їх не виголошував. Після смерті Ци-церона Тірон придбав собі ферму неподалік від Путеолі, куди перебрався після виходу на пенсію і жив, згідно зі свідченнями Ієроніма, аж до досягнення ста літ. Асконій Педіан посилається на четверту книгу життєпису Цицерона авторства Тірона.

Словник грецьких і римських біографій і мітології. Том III, за редакцією Вільяма Л. Сміта, Лондон, 1851 рік

Inumerabilia tua sunt in me officiala, domestica, forensia, urbana, provincialia, in re privata, publica, u studiis, in litteris nostris.

«Твої послуги мені важливі як у моєму домі, так і поза ним, у Римі та за кордоном, у приватних справах і громадських, у моїх дослідженнях та літературній праці».

Лист Цицерона Тірону, 7 листопада 50 року до Р. Х.

Urbem, urbem, mi Rufe, cole et in ista luce viva!

«Рим! Тримайся Риму, любий мій това-ришу, і живи в центрі уваги!»

Лист Цицерона Целію, 26 червня 50 року до Р. Х.