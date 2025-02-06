Освіта під час війни: як ми формуємо безпечну школу

Школа – це місце, де кожна дитина має почуватися захищеною. Але виклики, з якими стикається українська освіта, вимагають спільних зусиль і відповідальних рішень. Війна принесла не лише фізичні загрози, а й загострила соціальні проблеми – булінг, конфлікти, психологічне напруження.

Фото: EPA/UPG

Безпека – це не лише про стіни школи чи укриття. Це культура турботи, підтримки й взаємодії, яку ми будуємо разом. Це про самозарадність. Адже вміння подбати про себе в критичній ситуації вкрай важлива. Коли і дитина, і вчитель знають, як діяти у непередбачених обставинах, як убезпечити себе чи надати допомогу іншим.

Але водночас безпека – це і комплекс заходів, де кожен відіграє важливу роль: держава і місцева влада створюють умови, вчителі формують психологічний комфорт, батьки проявляють підтримку й увагу, а учні вчаться поважати одне одного. Далі розглянемо, які інструменти вже впроваджено та які нові рішення запрацюють у 2025 році для формування більш безпечної школи.

Безпека в школі та поза її межами: комплексний підхід

Торік Міністерство освіти і науки України разом із Міністерством внутрішніх справ запустили експериментальний проєкт із посилення безпеки у школах. Його мета – створення комплексної системи безпеки, яка охоплює всі аспекти захисту учнів: від укриттів до належного освітлення території школи.

Цьогоріч 2000 закладів можуть долучитися до цієї ініціативи. Важливо, що це школи, які мають понад 200 учнів і відновили очне або змішане навчання, тим самим підтверджуючи готовність забезпечити стабільний освітній процес.

Проєкт охоплює всі базові безпекові компоненти. З одного боку, інфраструктурні рішення, як-от облаштування укриття, відеоспостереження, безпекові рамки, огородження територій, пожежна безпека, тривожні кнопки. Завдяки цим заходам учні та вчителі почуваються захищеними навіть у складних умовах.

З іншого боку, проєкт враховує й м’які, превентивні заходи. Патрулювання території біля шкіл поліцією та контроль продажу алкоголю поблизу навчальних закладів створюють безпечний простір для дітей за межами закладу. Освітлення маршрутів до школи знижує ризики дорожньо-транспортних пригод, випадкових травмувань і правопорушень на шляху до школи. Такі заходи роблять простір навколо школи безпечнішим, запобігаючи потенційним загрозам дітей на шляху до закладу освіти.

Важливо, що школи, які долучаються до проєкту, мають пріоритет в отриманні державних субвенцій. Так ми стимулюємо заклади освіти комплексно підходити до розбудови безпечного освітнього середовища.

Інспектори безпеки: не лише про захист, а й про наставництво

У межах Безпечної школи важливу роль відіграє Служба освітньої безпеки (СОБ) – це поліцейські, які закріплені за конкретними школами, пройшли спеціальну підготовку та працюють безпосередньо з учнями, педагогами й батьками. СОБ – це не сторожі і не звичайні охоронці. Їхня функція набагато ширша: вони не лише стежать за порядком, а й працюють як наставники та консультанти з безпеки для шкільної спільноти.

У чому їх відмінність від охорони чи сторожа?

Охоронці відповідають за фізичний захист будівлі та обмежують доступ сторонніх.

Інспектори СОБ, окрім контролю території, працюють безпосередньо з учнями, допомагаючи їм розв’язувати конфлікти, запобігати булінгу, вчать діяти в надзвичайних ситуаціях.

Що саме роблять інспектори СОБ?

Стежать за порядком – реагують на небезпечні ситуації, контролюють територію школи та прилеглу зону.

Допомагають учням у складних ситуаціях – наприклад, якщо дитина зіткнулася з булінгом, стала свідком правопорушення або відчуває загрозу.

Навчають безпеці – проводять тренінги з кібербезпеки, дій під час надзвичайних ситуацій та правил поведінки у школі.

СОБ – це поліцейські, які не просто приходять у школу, а стають частиною її життя, допомагаючи дітям почуватися захищеними. Понад 1250 інспекторів уже працюють у школах, ще орієнтовно 380 проходять навчання. Витрати на оплату праці офіцерів СОБ покриваються з бюджету Національної поліції України.

Важливо, що громади можуть долучитися до добору інспекторів, рекомендуючи кандидатів для своїх шкіл. Це дає змогу врахувати локальні особливості й забезпечити ефективну роботу служби. Зокрема кандидатами можуть бути ветерани.

Субвенції-2025: як держава інвестує в безпеку шкіл

Підтримка громад у посиленні безпеки в школах – пріоритетне завдання держави, яке вона реалізує насамперед через інвестиції в інфраструктуру. У 2025 році уряд виділив субвенції на три інфраструктурні компоненти: укриття, шкільні автобуси і системи протипожежного захисту.

Уперше порядки надання цих субвенцій було ухвалено до початку року, завдяки чому громади можуть розпочати закупівлі значно раніше, ніж зазвичай, і ефективніше використовувати державні ресурси.

1) Цьогоріч уряд виділив рекордну субвенцію – 6,2 мільярда гривень для облаштування укриттів у школах. Нагадаю, що у 2024 ця субвенція становила – 2,5 мільярда гривень, а у 2023 – 1,5 мільярда. Правила розподілу субвенції дещо видозмінились, але прозорість і автоматизований підхід лише посилились.

Якщо у 2024 субвенція розподілялася лише на прифронтові території, то сьогодні претендувати на кошти може будь-яка громада. Залежно від того, до якої зони ризику належить ТГ, будуть формуватися так звані кошики під час добору: дуже високий – 50% субвенції; високий – 40%; помірний і задовільний – 10%. Такий data-driven-підхід наша команда використовує для того, щоб якомога ефективніше задовільнити потребу в укриттях і повернути дітей до очного та безпечного навчання.

Після подачі громадою заявки через платформу DREAM система автоматично рахує бали відповідно до критеріїв. Детальніше про критерії читайте тут.

Окрім цього, пріоритет в отриманні субвенції мають військові ліцеї, заклади, які беруть участь в експериментальному проєкті з безпеки, і школи, які менше 200 учнів, але єдині в громаді навчають очно і здійснюють підвезення ще з мінімум 2-х шкіл.

З 20 до 26 січня тривала перша хвиля добору заявок від громад. Маємо 280 заявок, серед яких найбільше від Харківської, Київської, Дніпропетровської, Житомирської областей.

Загалом очікуємо, що коштом субвенції-2025 вдасться збудувати 100+ протирадіаційних укриттів. Ще понад 100 укриттів завдяки минулорічним субвенції та дотації.

2) Шкільні автобуси є ще одним важливим інфраструктурним компонентом, адже уможливлюють довезення учнів до закладів освіти з укриттями. Торік за субвенцію закупили майже 500 автобусів, а у 2025 році у бюджеті передбачено 1,6 млрд грн, що, разом зі співфінансуванням громад, дасть змогу придбати понад 600 автобусів.

Пріоритет у фінансуванні отримають військові ліцеї, школи, автобуси яких було знищено через війну, а також заклади, які приймають учнів зі зруйнованих шкіл. Також додається обов’язкова вимога: у кожній громаді, яка отримує новий транспорт, має бути хоча б один автобус для перевезення дітей з особливими освітніми потребами.

3) Протипожежний захист – це основа щоденної безпеки в школах. Цього року держава вперше спрямувала 500 мільйонів гривень на оновлення протипожежної інфраструктури в школах. Кошти передбачені у першу чергу для військових ліцеїв та закладів, які беруть участь в експериментальному проєкті з посилення безпеки

Що це означає на практиці? У школах з’являться автоматичні системи пожежогасіння, сигналізація, протидимний захист. Будівлі пройдуть вогнезахисну обробку, заклади отримають датчики диму, сучасні системи оповіщення та чіткі алгоритми евакуації.

Ще одна важлива деталь: громади долучаються до цього процесу, співфінансуючи 50% вартості проєкту. Це дає змогу охопити більше закладів освіти та зробити школи ще більш захищеними.

Держава створює інструменти, але ключова роль – за громадами та школами, які їх упроваджують. Важливо пам’ятати: безпека починається не у класі, а ще на шляху до школи. Тому ті школи, що вже сьогодні долучаються до цих ініціатив, формують не лише умови для навчання, а й нову культуру безпеки.