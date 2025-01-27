Цьогоріч уряд виділив 1,6 млрд гривень на закупівлю шкільних автобусів

Держава покриє від 70 до 95% вартості автобусів, залежно від фінансової спроможності громади.

Цьогоріч уряд виділив 1,6 мільярда гривень на закупівлю близько 460 шкільних автобусів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що завдяки субвенції громади зможуть придбати новий транспорт або замінити той, що був знищений внаслідок війни.

Закупівлі відбуватимуться через е-каталог Prozorro Market, відповідну частину якого адмініструє державна установа "Професійні закупівлі". Процедура триватиме до 10 днів.

Кошти субвенції спрямують в ті регіони, де найбільше дітей потребують підвезення до школи, але поки не мають такої можливості. Держава покриє від 70 до 95% вартості автобусів, залежно від фінансової спроможності громади. Решту витрат компенсують місцеві бюджети.

Які заклади освіти отримають автобуси першочергово:

Військові ліцеї (зокрема військово-морські та військово-спортивні), учні яких не забезпечені проживанням та потребують підвезення.

Школи, транспорт яких знищено внаслідок війни або передано на потреби армії.

Школи, у яких навчаються учні з громад, де заклади пошкоджені або зруйновані.

Опорні школи, які будуть створені у 2025 році.Школи, оптимізовані чи реорганізовані у 2025 році.

Інші школи (від 100 учнів, пріоритет – тим, де навчається більше дітей).

Програма "Шкільний автобус" триває вже третій рік. Протягом 2023-2024 громади та школи закупили через Prozorro Market 1007 шкільних автобусів.