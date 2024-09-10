13 областей закупили понад 200 шкільних автобусів українського виробництва

219 шкільних автобусів закупили тринадцять областей для безпечного перевезення учнів за державною програмою «Шкільний автобус». Їхня загальна вартість становить 760 млн гривень.

Про це повідомили у Мінекономіки.

"Навіть в умовах війни Уряд виділив 1,2 млрд грн для закупівлі шкільних автобусів українського виробництва. Завдяки цьому підприємства матимуть замовлення, люди — роботу, а діти — безпечний та комфортний транспорт", – прокоментувала закупівлю перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Загалом цього року планується придбати близько 500 автобусів. Частину вартості покриє співфінансування з місцевих бюджетів.

До програми закупівель вже долучились тринадцять областей. Найбільше автобусів придбала Київська область – 41. Дніпропетровська область купила – 34 автобус, Вінницька – 30, Миколаївська – 25, Харківська – 21.

Найменше автобусів закупили Кіровоградська та Одеська області: 2 та 1 відповідно.

Як зазначив директор Професійних закупівель Євген Якубовський, минулоріч через Prozorro Market вже придбали 531 шкільний автобус.