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13 областей закупили понад 200 шкільних автобусів українського виробництва

Варість закупівлі становить 760 мільйонів гривень.

13 областей закупили понад 200 шкільних автобусів українського виробництва
Шкільний автобус
Фото: nus.org.ua

219 шкільних автобусів закупили тринадцять областей для безпечного перевезення учнів за державною програмою «Шкільний автобус». Їхня загальна вартість становить  760 млн гривень.  

Про це повідомили у Мінекономіки. 

"Навіть в умовах війни Уряд виділив 1,2 млрд грн для закупівлі шкільних автобусів українського виробництва. Завдяки цьому підприємства матимуть замовлення, люди — роботу, а діти — безпечний та комфортний транспорт", – прокоментувала закупівлю перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Загалом цього року планується придбати близько 500 автобусів. Частину вартості покриє співфінансування з місцевих бюджетів.

До програми закупівель вже долучились тринадцять областей. Найбільше автобусів придбала Київська область – 41. Дніпропетровська область купила – 34 автобус, Вінницька – 30, Миколаївська – 25, Харківська – 21.

Найменше автобусів закупили Кіровоградська та Одеська області: 2 та 1 відповідно. 

Як зазначив директор Професійних закупівель Євген Якубовський, минулоріч через Prozorro Market вже придбали 531 шкільний автобус. 

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