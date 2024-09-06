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Литва виділяє €10 мільйонів для України на закупівлю ракет-дронів "Паляниця"

Українська делегація презентувала виробничі спроможності оборонної промисловості.

Литва виділяє €10 мільйонів для України на закупівлю ракет-дронів "Паляниця"
ракета-дрон "Паляниця"
Фото: United24

Литва за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн", виділяє для України 10 млн євро на закупівлю ракет-дронів українського виробництва "Паляниця".

Про це повідомляє Олександр Камишін.

"Отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви про виділення 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети-дрона "Паляниця", — заявив він.

Також Камишін додає, що під час засідання на базі "Рамштайн" українська делегація презентувала виробничі спроможності оборонки, а також звернулися до "партнерів закуповувати більше озброєння саме у наших, українських виробників".

"Подякували Данському міністру оборони за лідерство в закупівлі перших 18 Богдан. Ініціатива ZBROYARI працює", — додав Камишін. 

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