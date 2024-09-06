Завтра відключення світла не буде

У суботу, 7 вересня, в Україні скасовано застосування графіків обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Завтра, 7 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується", — йдеться у повідомленні.
Водночас в енергокомпанії закликають споживачів споживати електроенергію ощадливо, особливо з 18:00 до 21:00.
- За словами прем'єр-міністра України, готовність захисту об'єктів Укренерго становить понад 85 відсотків.
- Шмигаль: Україна втратила 9 гігаватів, що є половиною довоєнного об'єму споживання електроенергії.