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Шмигаль: Росія готує нові обстріли по енергетиці України

Україна втратила 9 гігаватів, що є половиною довоєнного об'єму споживання електроенергії.

Шмигаль: Росія готує нові обстріли по енергетиці України
прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Росія вже готує нові ракетні та дронові атаки по енергетиці України. Якщо будуть продовжуватися атаки – уряд "зробить все необхідне".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої розкоші, щоб просто жити спокійно. Їхня терористична і геноцидна політика буде продовжуватися. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", – сказав прем'єр.

Наразі Україна втратила 9 гігаватів, що є половиною довоєнного об'єму споживання електроенергії. За словами Шмигаля, якщо будуть продовжуватися атаки – уряд "зробить все необхідне".

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