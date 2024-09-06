Шмигаль: Росія готує нові обстріли по енергетиці України

Росія вже готує нові ракетні та дронові атаки по енергетиці України. Якщо будуть продовжуватися атаки – уряд "зробить все необхідне".
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої розкоші, щоб просто жити спокійно. Їхня терористична і геноцидна політика буде продовжуватися. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", – сказав прем'єр.
Наразі Україна втратила 9 гігаватів, що є половиною довоєнного об'єму споживання електроенергії. За словами Шмигаля, якщо будуть продовжуватися атаки – уряд "зробить все необхідне".
- За словами прем'єр-міністра України, готовність захисту об'єктів Укренерго становить понад 85 відсотків.