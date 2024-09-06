"Підприємець" із Бердичева переправив за кордон 13 військовозобов'язаних чоловіків

"Підприємець" із Бердичева разом із спільником переправили за кордон 13 військовозобов'язаних чоловіків.

Про це повідомили у ДПСУ.

33-річний мешканець міста Бердичів зареєструвався підприємцем, отримав ліцензію для здійснення міжнародних перевезень, а разом з нею можливість подавати своїх водіїв для внесення до системи «Шлях».

Згодом він передав ці права своєму спільнику. Той підшукував чоловіків призовного віку, які під виглядом водіїв бажали незаконно виїхати з України.

Таким чином, з січня по травень 2023 року через пункти пропуску з країнами ЄС «підприємці» переправили за кордон 13 співвітчизників призовного віку. За такі послуги кожен з клієнтів мав сплатити від 4000 євро.

Днями, за процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури, одному зі зловмисників було повідомлено про підозру у пособництві незаконному переправленню осіб через державний кордон України.