На Павлоград Росія під час сьогоднішнього удару випустила п'ять балістичних ракет

Під час сьогоднішнього удару по Павлограду російська армія застосувала, за попередніми даними, п'ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23.
Ворог бив із території Воронезької та Ростовської областей. Про це повідомили в Telegram Повітряних сил.
"Нажаль, є постраждалі. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу! Бережіть себе та своїх рідних", – закликали військові.
Удару по місту росіяни завдали близько 10 ранку. Відомо про одного загиблого та 55 поранених.
Серед потерпілих – щонайменше троє дітей.