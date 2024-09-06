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На Павлоград Росія під час сьогоднішнього удару випустила п'ять балістичних ракет

Ціллю атаки стала цивільна інфраструктура. 

На Павлоград Росія під час сьогоднішнього удару випустила п'ять балістичних ракет
Удар по Павлограду
Фото: ДСНС України в Telegram

Під час сьогоднішнього удару по Павлограду російська армія застосувала, за попередніми даними, п'ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23.

Ворог бив із території Воронезької та Ростовської областей. Про це повідомили в Telegram Повітряних сил.

"Нажаль, є постраждалі. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу! Бережіть себе та своїх рідних", – закликали військові.

Удару по місту росіяни завдали близько 10 ранку. Відомо про одного загиблого та 55 поранених. 

Серед потерпілих – щонайменше троє дітей. 

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