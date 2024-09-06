Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Спостерігачі: Білорусь збила російські "шахеди" у Гомельській області
Спостерігачі: Білорусь збила російські "шахеди" у Гомельській області
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
LB.uaФракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, 30 поранених, серед них – діти (доповнено)

У місті сталося декілька займань.

Росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, 30 поранених, серед них – діти (доповнено)
Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

Сьогодні, 6 вересня, Росія атакувала Павлоград на Дніпропетровщині.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Кількість постраждалих у Павлограді сягнула 30 осіб. Серед них є троє дітей: окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. 

Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати.

Раніше Лисак повідомив, що під час ракетної атаки загинула одна людина, 18 поранені. В місті є декілька пожеж.

"В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", – сказав Лисак. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies