Росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, 30 поранених, серед них – діти (доповнено)

Сьогодні, 6 вересня, Росія атакувала Павлоград на Дніпропетровщині.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Кількість постраждалих у Павлограді сягнула 30 осіб. Серед них є троє дітей: окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років.

Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати.

Раніше Лисак повідомив, що під час ракетної атаки загинула одна людина, 18 поранені. В місті є декілька пожеж.

"В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", – сказав Лисак.