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Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами, артилерією та "Градом", є постраждалі

Потрощені будинки, зачепило лінії електропередач та газопроводи. 

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами, артилерією та "Градом", є постраждалі
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія із учорашнього вечора і до пізньої ночі атакувала декілька районів Дніпропетровщини.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, по Нікопольському району били безпілотниками, важкою артилерією та РСЗВ «Град». У райцентрі є постраждалі. Це 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Понівечені 11 осель місцевих, гараж, 2 авто та човен. Зачепило лінії електропередач і газопроводи. 

Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікопольщини

Наслідки ворожої агресії  з'ясовують у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. 

На Криворіжжя ворог спрямував дрон-камікадзе. Через це в одному з населених пунктів пошкоджений приватний будинок. На щастя, минулося без жертв.

Гучно було також у Павлоградському та Синельниківському районах. Там виникло декілька займань. В останньому знищено господарську споруду та потрощено до десяти приватних будинків.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Нещодавно російська армія обстріляла в Дніпропетровській області рятувальників, які приїхали на виклик.

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