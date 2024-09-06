Російська армія із учорашнього вечора і до пізньої ночі атакувала декілька районів Дніпропетровщини.
Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, по Нікопольському району били безпілотниками, важкою артилерією та РСЗВ «Град». У райцентрі є постраждалі. Це 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Понівечені 11 осель місцевих, гараж, 2 авто та човен. Зачепило лінії електропередач і газопроводи.
Наслідки ворожої агресії з'ясовують у Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
На Криворіжжя ворог спрямував дрон-камікадзе. Через це в одному з населених пунктів пошкоджений приватний будинок. На щастя, минулося без жертв.
Гучно було також у Павлоградському та Синельниківському районах. Там виникло декілька займань. В останньому знищено господарську споруду та потрощено до десяти приватних будинків.
Нещодавно російська армія обстріляла в Дніпропетровській області рятувальників, які приїхали на виклик.