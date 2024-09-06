Російська армія із учорашнього вечора і до пізньої ночі атакувала декілька районів Дніпропетровщини.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, по Нікопольському району били безпілотниками, важкою артилерією та РСЗВ «Град». У райцентрі є постраждалі. Це 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Понівечені 11 осель місцевих, гараж, 2 авто та човен. Зачепило лінії електропередач і газопроводи.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікопольщини

Наслідки ворожої агресії з'ясовують у Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

На Криворіжжя ворог спрямував дрон-камікадзе. Через це в одному з населених пунктів пошкоджений приватний будинок. На щастя, минулося без жертв.

Гучно було також у Павлоградському та Синельниківському районах. Там виникло декілька займань. В останньому знищено господарську споруду та потрощено до десяти приватних будинків.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Нещодавно російська армія обстріляла в Дніпропетровській області рятувальників, які приїхали на виклик.