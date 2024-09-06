Адміністрація Байдена має вирішити питання з 6 млрд доларів для України перед дедлайном

30 вересня у США завершується фіскальний рік, а разом з ним і дія одного з механізмів для допомоги наші державі.

Агенція Reuters з посиланням на власні джерела стверджує, що Білий дім активно обговорює з Конгресом проблему наближення дедлайну для одного із механізмів військової допомоги для України - PDA (President Drawdown Authority, приблизний переклад "повноваження президента щодо скорочення чисельності").

30 вересня у США завершується фіскальний рік, а разом з ним і деякі пункти ухваленого навесні безпекового закону, що передбачав 61 млрд доларів на зброю для України. За механізмом PDA Вашингтон мав право надати Києву техніку та боєприпаси на 7,8 млрд доларів - але майже 6 мільярдів з цієї суми так і не були використані.

Адміністрація Джо Байдена сподівається перенести цю суму у тимчасовий фінансовий закон, який Конгрес має ухвалити до 30 вересня, щоб уникнути шатдауну уряду. Проте є й інший сценарій: оголосити до кінця місяця великий пакет допомоги для України, проте розтягнути графік поставок, щоб не надто виснажити запаси Пентагону, але й не допустити "згоряння" коштів.

Радники президента та законотворці вказують на ще одну обставину: майже 3 мільярди доларів для України з механізму PDA накопичилися через помилки Пентагону у веденні фінансового обліку. Ці кошти не буде втрачено в разі настання дедлайну.