Напередодні засідання контактної групи у форматі “Рамштайн” Зеленський поспілкувався з Макроном

Володимир Зеленський наголосив, що Україні вкрай потрібен дозвіл партнерів бити по російських аеродромах.

Сьогодні, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою.

Про це повідомила пресслужба Володимира Зеленського.

“Напередодні засідання контактної групи у форматі “Рамштайн” обговорили продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакета військової допомоги від Франції, а також можливість спільного виробництва деяких видів озброєння”, - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський наголосив, що Україні вкрай потрібен дозвіл партнерів бити по аеродромах, із яких злітають носії КАБів і ракет.

Також голова держави поінформував колегу про основні потреби України в ППО, РЕБ, бронетехніці та артилерії.

Співрозмовники домовилися про наступні контакти, зокрема щодо реалізації як двосторонньої безпекової угоди, так і спільного механізму Ukraine Security Compact.