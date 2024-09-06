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Напередодні засідання контактної групи у форматі “Рамштайн” Зеленський поспілкувався з Макроном

Володимир Зеленський наголосив, що Україні вкрай потрібен дозвіл партнерів бити по російських аеродромах.

Напередодні засідання контактної групи у форматі “Рамштайн” Зеленський поспілкувався з Макроном
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон
Фото: ОПУ

Сьогодні, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою.  

Про це повідомила пресслужба Володимира Зеленського.

“Напередодні засідання контактної групи у форматі “Рамштайн” обговорили продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакета військової допомоги від Франції, а також можливість спільного виробництва деяких видів озброєння”, - йдеться у повідомленні. 

Володимир Зеленський наголосив, що Україні вкрай потрібен дозвіл партнерів бити по аеродромах, із яких злітають носії КАБів і ракет.

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Також голова держави поінформував колегу про основні потреби України в ППО, РЕБ, бронетехніці та артилерії. 

Співрозмовники домовилися про наступні контакти, зокрема щодо реалізації як двосторонньої безпекової угоди, так і спільного механізму Ukraine Security Compact. 

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