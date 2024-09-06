Напередодні засідання контактної групи у форматі “Рамштайн” Зеленський поспілкувався з Макроном

Сьогодні, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою.
Про це повідомила пресслужба Володимира Зеленського.
“Напередодні засідання контактної групи у форматі “Рамштайн” обговорили продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакета військової допомоги від Франції, а також можливість спільного виробництва деяких видів озброєння”, - йдеться у повідомленні.
Володимир Зеленський наголосив, що Україні вкрай потрібен дозвіл партнерів бити по аеродромах, із яких злітають носії КАБів і ракет.
Також голова держави поінформував колегу про основні потреби України в ППО, РЕБ, бронетехніці та артилерії.
Співрозмовники домовилися про наступні контакти, зокрема щодо реалізації як двосторонньої безпекової угоди, так і спільного механізму Ukraine Security Compact.
- Шольц зустрінеться із Зеленським 6 вересня перед засіданням контактної групи у форматі “Рамштайн”.