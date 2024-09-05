Зеленський підписав укази про звільнення заступників Єрмака

Володимир Зеленський підписав укази про звільнення заступників керівника Офісу Президента України.

Тексти указів оприлюднили на сайті глави держави.

Серед звільнених - Микола Точицький, Олексій Кулеба і Юлія Соколовська.

5 вересні Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій.

Олексій Кулеба став віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій.

Юлія Соколовська до роботи в ОПУ у 2020-му очолювала міністерство соціальної політики.

Хто такий Микола Точицький

Точицький здобув освіту в КНУ імені Тараса Шевченка. Працював в Управлінні контролю над озброєнням та роззброєнням МЗС України, був третім і другим секретарем у посольстві України в Бельгії, пише Рух Чесно. З 2010 до 2016 – постійний представник України при Раді Європи. З 2016 до 2021 був представником у ЄС, також працював послом в Бельгії та Люксембурзі.У 2021-2024 був заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, а звідти перейшов до Офісу президента.

Хто такий Олексій Кулеба

Кулеба – уродженець Києва, у 2005 році почав працювати на посаді менеджера Комунального підприємства Київської обласної ради "Київ – медіа"".У 2010 році працював старшим викладачем кафедри організації самоврядування ПАТ "Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»".У 2012 році призначений директором ТОВ "Аспер Естейр".У 2018 викладав в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.З листопада 2019 року займав посаду директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради.З січня 2021 року призначений першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.З лютого 2022 року працював головою Київської обласної державної адміністрації.З березня 2022 року призначений радником патронатної служби начальника Київської обласної військової адміністрації.З травня 2022 призначений головою Київської обласної державної адміністрації.

Хто така Юлія Соколовська

До роботи в Мінсоцполітики і ОПУ керувала напрямом зі стратегії, прозорості та розвитку eHealth проєкту USAID/Deloitte "Підтримка реформи охорони здоров'я".У 2015-2016 роках обіймала посаду директора Департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів України, після того до 2017 року очолювала департамент з питань стратегічного планування та координації державної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України.У 2014-2015 роках була директором одного з департаментів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.