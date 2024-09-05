Матвія Бідного призначили міністром молоді та спорту

Він виконував обов'язки міністра з листопада 2023 року, після відставки Гутцайта.

Верховна Рада призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту. За – 239 нардепів, повідомили парламентарі в Telegram.

Відповідний проєкт постанови №12016 сьогодні внесли в Раду. До цього Бідний керував міністерством у статусі в.о.

Офіційне призначення дасть йому можливість голосувати на засіданнях уряду.

