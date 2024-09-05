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Матвія Бідного призначили міністром молоді та спорту

Він виконував обов'язки міністра з листопада 2023 року, після відставки Гутцайта.

Матвія Бідного призначили міністром молоді та спорту
Матвій Бідний
Фото: Макс Требухов

Верховна Рада призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту. За – 239 нардепів, повідомили парламентарі в Telegram.

Відповідний проєкт постанови №12016 сьогодні внесли в Раду. До цього Бідний керував міністерством у статусі в.о.

Офіційне призначення дасть йому можливість голосувати на засіданнях уряду.

  • Матвій Бідний у 2016-2020 роках був директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту. 
  • У липні 2020-го його призначили заступником міністра. 
  • 9 листопада 2023 року Кабінет міністрів призначив Бідного виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту замість звільненого в той же день Вадима Гутцайта, який став керівником Національного олімпійського комітету. 
  • За 2023 рік Бідний задекларував 1,1 млн грн доходів. 
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