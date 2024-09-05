Голову Фонду державного майна відправили в відставку

Верховна Рада проголосувала за звільнення голови Фонду державного майна Віталія Коваля.
За віддав голос 261 депутат, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Учора за звільнення Коваля не вистачило одного голосу.
Коваль до посади в ФДМ був головою Рівненської ОВА. А до цього працював генеральним директором різних компаній.
Тепер же він може стати міністром аграрної політики.
- Голосування за кадрові зміни, які у владній партії назвали "перезавантаженням уряду”, вчора було перервано на питанні міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Нардепи встигли відправити у відставку віцепрем'єрку Ольгу Стефанішину (вона претендує стати міністром юстиції), міністра юстиції Дениса Малюську, міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна (як і Верещук, він піде в ОП). А за звільнення голови Фонду державного майна Коваля забракло голосу. Нардеп Ярослав Жерезняк припускав, що провал голосувань пов'язаний з тим, що міністри і Коваль не прийшли звітувати про зроблену роботу. До зали прийшли Камишін та Малюська, а Стефанішина була на комітеті.
- Увечері того ж дня кадрові зміни обговорювали на фракції "Слуги народу”, і участь брав навіть президент. За результатами розмов очільник фракції Давид Арахамія уточнив, які саме зміни чекають на український уряд та Офіс президента. Міністерство закордонних справ хочуть віддати Андрію Сибізі – заступнику Дмитра Кулеби, який до цього був заступником Андрія Єрмака. А в Мінгрегіон перейде Олексій Кулеба – заступник Єрмака, раніше – голова Київської ОВА.
- Мінветеранів очолить Наталія Калмикова. Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. Мінагро очолить Віталій Коваль, Мінмолоді – Матвій Бідний, Мінекології – Світлана Гринчук. Замість Олександра Камишіна, Мінстратегпром очолить Герман Сметанін.