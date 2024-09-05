Голову Фонду державного майна відправили в відставку

Учора за це забракло голосів.

Верховна Рада проголосувала за звільнення голови Фонду державного майна Віталія Коваля.

За віддав голос 261 депутат, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Учора за звільнення Коваля не вистачило одного голосу.

Коваль до посади в ФДМ був головою Рівненської ОВА. А до цього працював генеральним директором різних компаній.

Тепер же він може стати міністром аграрної політики.