Міністр юстиції Денис Малюська звільнений. Перед розглядом відставки Кулеби оголосили перерву

Він прийшов звітувати до сесійної зали.

Верховна Рада відправила у відставку міністра юстиції Дениса Малюську. Він був міністром ще в уряді Олексія Гончарука і зберіг посаду після очолення Кабміну Денисом Шмигалем.

За – 249. Про це стало відомо з трансляції засідання, яку вів нардеп Олексій Гончаренко.

Малюська, на відміну від колег, прийшов звітувати до сесійної зали. Він сказав, що протягом п'яти років на посаді відчував підтримку парламенту.

Після голосування за звільнення Малюськи мали розглядати відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, але головуючий на засіданні перший віцеспікер Олександр Корнієнко оголосив перерву в засіданні.

Сьогодні парламент розглядав пакет звільнень у межах "перезавантаження уряду", про яке вчора повідомила правляча партія. Не вистачило голосів за звільнення віцепрем'єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, також не змогли звільнити голову Фонду державного майна. Знайшлися голоси за звільнення віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної та голови Мінстратегпрому Олександра Камишіна. Також звільнили міністра довкілля.

Малюська до посади міністра в 2010-2019 був консультантом та спеціалістом з розвитку приватного сектору Групи Світового банку з надання технічної підтримки урядам України, Білорусі та країн Центральної Азії.

2000-2010 – юрист з питань регулювання підприємницької діяльності, врегулювання спорів та банкрутства адвокатського об'єднання "Адвокатська фірма «Бізнес-право»".