Міністр юстиції Денис Малюська звільнений. Перед розглядом відставки Кулеби оголосили перерву

Верховна Рада відправила у відставку міністра юстиції Дениса Малюську. Він був міністром ще в уряді Олексія Гончарука і зберіг посаду після очолення Кабміну Денисом Шмигалем.
За – 249. Про це стало відомо з трансляції засідання, яку вів нардеп Олексій Гончаренко.
Малюська, на відміну від колег, прийшов звітувати до сесійної зали. Він сказав, що протягом п'яти років на посаді відчував підтримку парламенту.
Після голосування за звільнення Малюськи мали розглядати відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, але головуючий на засіданні перший віцеспікер Олександр Корнієнко оголосив перерву в засіданні.
Сьогодні парламент розглядав пакет звільнень у межах "перезавантаження уряду", про яке вчора повідомила правляча партія. Не вистачило голосів за звільнення віцепрем'єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, також не змогли звільнити голову Фонду державного майна. Знайшлися голоси за звільнення віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної та голови Мінстратегпрому Олександра Камишіна. Також звільнили міністра довкілля.
Малюська до посади міністра в 2010-2019 був консультантом та спеціалістом з розвитку приватного сектору Групи Світового банку з надання технічної підтримки урядам України, Білорусі та країн Центральної Азії.
2000-2010 – юрист з питань регулювання підприємницької діяльності, врегулювання спорів та банкрутства адвокатського об'єднання "Адвокатська фірма «Бізнес-право»".
- Інформація про звільнення Малюськи з'являлася ще в квітні, але тоді мала фракція "Слуги народу" не змогла дійти згоди щодо звільнення міністрів. Серед тих, кого навесні відправили в відставку, були лише міністр інфраструктури Олександр Кубраков та підозрюваний в злочині міністр аграрної політики Микола Сольський.
- Про нову підготовку кадрових змін джерела LB.ua повідомили 2 вересня. Тоді, за інформацією редакції, Рада готувалася призначити нових міністрів для Мінінфраструктури та Мінрегіону.
- 3 вересня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що список звільнених та призначених міністрів буде ширшим, і серед тих, хто піде на звільнення, може бути і Дмитро Кулеба.
- Увечері вівторка надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. Також звільнитися захотів голова Фонду держмайна.
- Потім заяву написала і віцпрем'єрка Ірина Верещук, яка очолювала міністерство реінтеграції.
- Також звільнитися захотіла віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. За даними LB.ua, вона стане міністром юстиції.
- У правлячій партії це назвали "великим перезавантаженням". За словами голови фракції "Слуга народу", замінити планують половину складу уряду.
- Заміна Кабміну з прем'єр-міністром на час воєнного стану заборонена законодавством.