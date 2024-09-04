Рада звільнила віцепрем'єрку з питань євроатлантичної інтеграції Стефанішину

Заява на звільнення від неї надійшла 3 вересня.

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина

Верховна Рада відправила у відставку віцепрем'єрку з питань європейської і євроантлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.

За проголосував 241 депутат. Про це стало відомо з трансляції засідання, яку веде нардеп Олексій Гончаренко.

За даними LB.ua, Стефанішину можуть висунути кандидаткою для міністерства юстиції.

До голосування за це звільнення нардепи відправили у відставку міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна, а от за звільнення віцепрем'єрки Ірини Верещук і голови Фонду державного майна голосів не вистачило.

Стефанішина була призначена віцепрем'єркою у червні 2020 року. До цього була генеральною директоркою Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату. З березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів.