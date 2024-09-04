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Рада звільнила віцепрем'єрку з питань євроатлантичної інтеграції Стефанішину

Заява на звільнення від неї надійшла 3 вересня. 

Рада звільнила віцепрем'єрку з питань євроатлантичної інтеграції Стефанішину
Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада відправила у відставку віцепрем'єрку з питань європейської і євроантлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину

За проголосував 241 депутат. Про це стало відомо з трансляції засідання, яку веде нардеп Олексій Гончаренко. 

За даними LB.ua, Стефанішину можуть висунути кандидаткою для міністерства юстиції.

До голосування за це звільнення нардепи відправили у відставку міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна, а от за звільнення віцепрем'єрки Ірини Верещук і голови Фонду державного майна голосів не вистачило. 

Стефанішина була призначена віцепрем'єркою у червні 2020 року. До цього була генеральною директоркою Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату. З березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів.

  • Про підготовку кадрових змін джерела LB.ua повідомили 2 вересня. Тоді, за інформацією редакції, Рада готувалася призначити нових міністрів для Мінінфраструктури та Мінрегіону. 

  • 3 вересня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що список звільнених та призначених міністрів буде ширшим, і серед тих, хто піде на звільнення, може бути і Дмитро Кулеба. 

  • Увечері вівторка надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. Також звільнитися захотів голова Фонду держмайна.

  • Потім заяву написала і віцпрем'єрка Ірина Верещук, яка очолювала міністерство реінтеграції.

  • Також звільнитися захотіла віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. За даними LB.ua, вона стане міністром юстиції.

  • У правлячій партії це назвали "великим перезавантаженням". За словами голови фракції "Слуга народу", замінити планують половину складу уряду. 

  • Заміна Кабміну з прем'єр-міністром на час воєнного стану заборонена законодавством. 

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