Рада звільнила віцепрем'єрку з питань євроатлантичної інтеграції Стефанішину

Верховна Рада відправила у відставку віцепрем'єрку з питань європейської і євроантлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.
За проголосував 241 депутат. Про це стало відомо з трансляції засідання, яку веде нардеп Олексій Гончаренко.
За даними LB.ua, Стефанішину можуть висунути кандидаткою для міністерства юстиції.
До голосування за це звільнення нардепи відправили у відставку міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна, а от за звільнення віцепрем'єрки Ірини Верещук і голови Фонду державного майна голосів не вистачило.
Стефанішина була призначена віцепрем'єркою у червні 2020 року. До цього була генеральною директоркою Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату. З березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів.
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