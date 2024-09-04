Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять

Верховна Рада сьогодні звільнить віцепрем'єрку Ірину Верещук, голову МЗС Дмитра Кулебу, віце-прем'єрку Ольгу Стефанішину та міністра юстиції Дениса Малюську. Завтра (5 вересня) парламент планує призначити нових урядовців. Остаточний список кандидатів оголосять на засіданні фракції "Слуга народу" ввечері 4 вересня.

Про це повідомили джерела LB.ua у Верховній Раді.

"Буде відставка міністра юстиції Дениса Малюськи, який давно за власним бажанням хотів звільнитися. Але не відпускали. Його повноваження перебере віцепремʼєрка Ольга Стефанішина, яка давно займається євроінтеграцією. Яка також формально написала заяву на звільнення, але по факту буде підвищена", – каже співрозмовник.

Також у відставку відправлять за власною заявою віцепремʼєрку по реінтеграції Ірину Верещук, її повноваження передадуть новому віце та міністру регіонів – Олексію Кулебі.

Раніше в коментарі LB.UA поки чинний заступник Керівника ОП Олексій Кулеба заперечував, що йому надходили пропозиції очолити Мінрегіон.

Нагадаємо, що у відставку за власним бажанням також подав заступник Керівника ОП Ростислав Шурма. Однак джерела LB.ua наголошують, що "заява не була за бажанням, а результатом тиску міжнародних партнерів".

"Складна комунікація з Керівником ОП закінчилася тим, що очільник МЗС Дмитро Кулеба також подав у відставку. Замість нього президент внесе кандидатуру Андрія Сибіги (заступник Кулеби, в минулому – заступник Єрмака – Ред.) або Ігоря Жовкви (заступник Єрмака – Ред.). Олексій Камишін з Мінстратегпром перейде в ОП на місце Олексія Кулеба. Замість Камишіна називають найвірогіднішими його заступників: Сергія Боєва або Германа Смєтаніна", – додали у розмові з LB.ua.

"На голову Мінінфраструктури називають прізвище очільника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського. Хоча остаточне рішення не прийнято. Неочікувано, що на Мінагрополітики замість в.о. Тараса Висоцького, якого називали найімовірнішим очільником після Миколи Сольського, планують призначити чинного голову ФДМУ – Віталія Коваля. Замість Руслана Стрільця на Мінекології претендує Світлана Гринчук, яка працювала та є замом Міненерго", – прогнозують в Раді.

Окрема категорія в.о. міністрів буде призначена повноцінними очільниками. Мова про: Мінспорту – Матвій Бідний, Мінветеранів – Олександр Порхун.

"Раніше на Мінкульт претендував в.о. Ростислав Карандєєв, але зараз не факт, що його призначать. Бо з’явилося прізвище заступника (голови – Ред.) ОП Микола Точицький", – каже джерело.

"До речі, не відмовилися від ідеї з Міністерством єдності. Можуть перейменувати Мінреінтеграції після звільнення Верещук", – припускає ще один співрозмовник.

Сама Ірина Верещук в коментарі LB.ua ще навесні, коли з’явилися чутки про її відставку, запевнила, що "вперше про це чує". Та жодних таких пропозицій до неї не надходило.

"Остаточний список буде ввечері 4 вересня після засідання фракції («Слуги народу»). Але від повного перезавантаження Уряду з відставкою Дениса Шмигаля відмовилися. Бо треба приймати бюджетні зміни на 24 рік для збільшення фінансування оборонки. Та доопрацювати податкові зміни, які вчора (3 вересня) провалила Рада, відправивши на повторне друге читання", – розповідає нардеп "Слуги".

Окрім глави уряду портфелі збережуть: міністр КМУ Олег Немчинов, віце з цифровізації Михайло Федоров, міністр фінансів Сергій Марченко, Міноборони Рустем Умєров, МОЗ Віктор Ляшко, Міненерго Герман Галущенко, Мінсоцполітики Оксана Жолнович, МВС Ігор Клименко та освіти Оксен Лісовий.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, більшість міністрів, які написали заяви на звільнення, не прийшли сьогодні на засідання профільних комітетів.