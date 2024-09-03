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Порошенко закликав до дискусії з урядом щодо обґрунтованості видатків

Нардеп переконаний, що податок на дохід фізичних осіб військових потрібно повернути. 

Порошенко закликав до дискусії з урядом щодо обґрунтованості видатків
Петро Порошенко у Верховній Раді
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав з трибуни парламенту скоротити нецільові витрати та припинити підвищувати податки для білого бізнесу. В заяві, опублікованій на сайті політсили, Порошенко підкреслив необхідність зосередитися на обороні держави. 

Порошенко вважає, що в питаннях бюджету та податків ключовими мають бути справедливість, прозорість та обґрунтованість видатків. Він вимагає прозорої та ефективної дискусії з урядом стосовно обґрунтованості видатків.

"А хіба підвищення податків, яке сьогодні будуть намагатися протягнути через цю залу, це для фінансування армії? А як же кешбеки на 3 мільярди? А як індустріальні парки? А як інвестиційні няні, які порушують конкурентоздатність економіки? А як інші податки, які роблять з української економіки випалену землю?" – сказав він. 

Порошенко також вважає, що податок на дохід фізичних осіб військових потрібно повернути, аби ці кошти були на рахунках бригад. 

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