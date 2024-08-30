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Нардепи звернуться до Стефанчука, аби звільнити Кириленка з посади голови Антимонопольного комітету

Кириленко повідомляв журналістам, що від роботи його не відсторонили.

Нардепи звернуться до Стефанчука, аби звільнити Кириленка з посади голови Антимонопольного комітету
Павло Кириленко
Фото: Facebook Павла Кириленка

Народні депутати звернуться до спікера українського парламенту Руслана Стефанчука, аби голову АМКУ Павла Кириленка звільнити з посади.

Про це повідомила членкиня комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер, передає "Радіо Свобода".

За словами Буймістер, Кириленка варто звільнити до того, як суд ухвалить і займатися призначенням нового голови АМКУ. 

Депутатка озвучила два варіанти відсторонення підозрюваного з поста глави Антимонопольного комітету.

"У нас є варіант, це або політична воля президента для збереження міжнародного іміджу держави, або 150 підписів народних депутатів, тобто збереження іміджу, в першу чергу, Верховної Ради України, як законодавчого органу, для того, щоб звільнити пана Кириленка з посади", – сказала Буймістр.

Спершу Руслан Стефанчук має видати підписні листи. Також звільнити Кириленка може Володимир Зеленський.

"Президент Зеленський виправдовував і статки, і родинні звʼязки пана Кириленка ще до його призначення на цю посаду. Тому надії на те, що зараз це рішення буде ініційовано президентом, особливо у мене, дуже мало", – зауважила Буймістер.

  • Кириленко отримав підозру 14 серпня цього року. Його звинувачують у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.
  • За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.
  • САП і НАБУ взялися розслідувати нерухомість Кириленка на 70 млн грн у березні цього року після появи розслідування "Схем".
  • 28 серпня ВАКС призначив главі АМКУ заставу у розмірі 30 млн грн.
  • Наступного дня стало відомо, що заставу внесли. Кириленко повідомив журналістам, що від роботи його не відсторонили.
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