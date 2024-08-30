Нардепи звернуться до Стефанчука, аби звільнити Кириленка з посади голови Антимонопольного комітету

Кириленко повідомляв журналістам, що від роботи його не відсторонили.

Народні депутати звернуться до спікера українського парламенту Руслана Стефанчука, аби голову АМКУ Павла Кириленка звільнити з посади.

Про це повідомила членкиня комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер, передає "Радіо Свобода".

За словами Буймістер, Кириленка варто звільнити до того, як суд ухвалить і займатися призначенням нового голови АМКУ.

Депутатка озвучила два варіанти відсторонення підозрюваного з поста глави Антимонопольного комітету.

"У нас є варіант, це або політична воля президента для збереження міжнародного іміджу держави, або 150 підписів народних депутатів, тобто збереження іміджу, в першу чергу, Верховної Ради України, як законодавчого органу, для того, щоб звільнити пана Кириленка з посади", – сказала Буймістр.

Спершу Руслан Стефанчук має видати підписні листи. Також звільнити Кириленка може Володимир Зеленський.

"Президент Зеленський виправдовував і статки, і родинні звʼязки пана Кириленка ще до його призначення на цю посаду. Тому надії на те, що зараз це рішення буде ініційовано президентом, особливо у мене, дуже мало", – зауважила Буймістер.