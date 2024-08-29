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За голову Антимонопольного комітету Кириленка внесли 30 млн застави

Він повідомив журналістам, що від роботи його не відсторонили. 

За голову Антимонопольного комітету Кириленка внесли 30 млн застави
Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

За очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка внесли 30 млн гривень застави, призначеної йому Вищим антикорсудом. Про це пише Суспільне з посиланням на суд.

Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень та декларуванні недостовірних даних. Прокурори раніше клопотали про арешт Кириленка з можливістю застави в 120 млн гривень. 

Учора ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн гривень та поклав певні зобов'язання, як здача закордонного паспорта.  

Кириленко в коментарі журналістам повідомив, що на період слідства його не відсторонювали, тож він продовжить виконувати обов'язки голови комітету. 

  • Розслідування статків Кириленка почалося після матеріалу журналістів "Схем". Навесні НАБУ взялося досліджувати статки Кириленка, який до посади в комітеті очолював Донецьку ОВА. Підозру він отримав аж у серпні. 
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