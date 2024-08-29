За голову Антимонопольного комітету Кириленка внесли 30 млн застави

За очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка внесли 30 млн гривень застави, призначеної йому Вищим антикорсудом. Про це пише Суспільне з посиланням на суд.
Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень та декларуванні недостовірних даних. Прокурори раніше клопотали про арешт Кириленка з можливістю застави в 120 млн гривень.
Учора ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн гривень та поклав певні зобов'язання, як здача закордонного паспорта.
Кириленко в коментарі журналістам повідомив, що на період слідства його не відсторонювали, тож він продовжить виконувати обов'язки голови комітету.
- Розслідування статків Кириленка почалося після матеріалу журналістів "Схем". Навесні НАБУ взялося досліджувати статки Кириленка, який до посади в комітеті очолював Донецьку ОВА. Підозру він отримав аж у серпні.