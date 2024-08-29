За голову Антимонопольного комітету Кириленка внесли 30 млн застави

Він повідомив журналістам, що від роботи його не відсторонили.

За очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка внесли 30 млн гривень застави, призначеної йому Вищим антикорсудом. Про це пише Суспільне з посиланням на суд.

Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень та декларуванні недостовірних даних. Прокурори раніше клопотали про арешт Кириленка з можливістю застави в 120 млн гривень.

Учора ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн гривень та поклав певні зобов'язання, як здача закордонного паспорта.

Кириленко в коментарі журналістам повідомив, що на період слідства його не відсторонювали, тож він продовжить виконувати обов'язки голови комітету.