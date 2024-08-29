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Держетнополітики: з 2018 року з УПЦ до ПЦУ перейшло 1,5 тис. релігійних громад

Найбільше громад перейшло у 2022 році – 496.

Держетнополітики: з 2018 року з УПЦ до ПЦУ перейшло 1,5 тис. релігійних громад
предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній
Фото: EPA/UPG

Із 2018 року з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли 1 502 релігійні громади, повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи у відповідь на запит “Інтерфакс-Україна”. 

Згідно з відповіддю, від 2018 року, коли було створено Православну церкву України, підпорядкованість у канонічних та організаційних питаннях релігійним центрам (управлінням) ПЦУ змінили:

  • у 2018 році – дві релігійні громади Української православної церкви (Московського патріархату)
  • у 2019 році – 319 громад
  • у 2020 році – 30
  • у 2021 році – 25;
  • 2022 році – 496
  • у 2023 році –471
  • із початку 2024 року – 159 громад.

Водночас у відомстві зазначили, що не володіють інформацією щодо кількості ліквідованих релігійних організацій УПЦ (МП).

Згідно зі звітом Держетнополітики про мережу релігійних організацій, станом на 1 січня 2024 (за даними обласних військових адміністрацій) в Україні функціонувало 10 919 релігійних організацій УПЦ (МП), з яких 51 релігійний центр/управління, до яких входить 10 586 громад (6 037 із них юридичні особи) і 214 монастирів (104 жіночі та 110 чоловічі); 34 братства; 17 духовних навчальних закладів (11 середніх і шість вищих).

Щодо ПЦУ, то станом на 1 січня 2024 в Україні функціонувало 8 295 релігійних організацій, із яких 56 релігійних центрів/управлінь, до яких входить 8 075 громад (3 400 із них – юридичні особи) і 87 монастирів; 16 братств; 26 духовних навчальних закладів (13 середніх і 13 вищих).

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