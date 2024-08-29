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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули і 6 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3405 людей, у тому числі 349 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули і 6 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів п'ятеро людей загинули і шестеро отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 28 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 4 в Ізмайлівці та 1 у Лисівці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 29 серпня.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено адмінбудівлю і два будинки. 

Покровський район. У Кураховому пошкоджено багатоповерхівку і приватні будинки; ще один будинок пошкоджено в Іллінці. Мирноград під постійними артилерійськими і ракетними ударами. Обстріляні Мар'їнська і Гродівська громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано десять будинків: чотири у Торському, чотири у Зарічному і два у Ямполі. У Никонорівці Миколаївської громади поранено дві людини. В Іллінівській громаді пошкоджені три об'єкти: один у Гнатівці і два у Старій Миколаївці. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено три багатоповерхівки, крамницю і дві автівки.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені п'ять приватних будинків і промислова будівля.

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