Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3405 людей, у тому числі 349 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів п'ятеро людей загинули і шестеро отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 28 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 4 в Ізмайлівці та 1 у Лисівці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 29 серпня.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено адмінбудівлю і два будинки.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено багатоповерхівку і приватні будинки; ще один будинок пошкоджено в Іллінці. Мирноград під постійними артилерійськими і ракетними ударами. Обстріляні Мар'їнська і Гродівська громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано десять будинків: чотири у Торському, чотири у Зарічному і два у Ямполі. У Никонорівці Миколаївської громади поранено дві людини. В Іллінівській громаді пошкоджені три об'єкти: один у Гнатівці і два у Старій Миколаївці. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено три багатоповерхівки, крамницю і дві автівки.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені п'ять приватних будинків і промислова будівля.