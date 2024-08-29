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Харківщина отримає до 150 МВт додаткової генерації електроенергії

В обленерго розраховують, що заявлені потужності будуть встановлені та підключені протягом найближчих місяців.

Харківщина отримає до 150 МВт додаткової генерації електроенергії
Ілюстративне фото
Фото: Укренерго

АТ "Харківобленерго" підготувало технічні умови для приєднання до електромереж 21 об‘єкта розподіленої генерації. Це газотурбінні та газопоршневі установки загальною потужністю 140-150 МВт.

Про це повідомляє обленерго.

Зазначається, що заяви про приєднання генеруючих установок продовжують надходити до товариства.

Серед заявників - в основному КП "Харківські теплові мережі" та КП "Харківводоканал". Після їх встановлення, генераційні установки забезпечать під час можливих відключень світла безперебійне функціонування опалення та водопостачання.

Наразі товариство готове оперативно приєднати об'єкти розподіленої генерації по спрощеній процедурі. Впроваджені національним регулятором зміни направлені, перш за все, на скорочення термінів видачі та погодження технічних умов та зменшення кількості документів для отримання послуги з приєднання генеруючих установок до електричних мереж.

В обленерго розраховують, що заявлені генераційні потужності будуть встановлені та підключені протягом найближчих місяців.

Минулого тижня міська влада Харкова повідомляла, що до кінця року в місті необхідно змонтувати 141 установку, щоб нормально пройти опалювальний сезон.

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