Нафтогаз передасть Харкову енергоустановку для вироблення тепла та електроенергії

Вона була побудована у 2007 році, проте вона не експлуатувалася.

Група Нафтогаз передасть Харкову газопоршневу енергетичну установку Deutz, яка може виробляти електричну та теплову енергію для потреб міста.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Ця установка побудована у 2007 році, проте вона не експлуатувалася.

"Зараз вона реально може допомогти прифронтовому місту-мільйоннику під час війни та забезпечити теплом й електроенергією мешканців. Тому, коли місто Харків попросило передати цю установку – в нас не було жодних вагань. Зараз там вона точно потрібніша", – зазначив голова Нафтогазу Олексій Чернишов.

Встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень – один із підходів, який застосовує Харків для подолання наслідків постійних обстрілів росіян. Це дасть змогу забезпечити "острівність" теплопостачання, енергобезпеку та енергоефективність, що особливо важливо для підготовки до наступного опалювального сезону.

Нещодавно Нафтогаз також передав потужні генератори для забезпечення лікарень Харківщини.

