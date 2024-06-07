Головне за ніч та ранок п’ятниці, 7 червня: атака на критичну інфраструктуру, майже 40 відбитих штурмів на Покровському напрямку

Нічна повітряна атака, 90 бойових зіткнень , бої на Лиманському та Покровському напрямках,втрати окупантів, ворожі обстріли, стримано-оптимістичний прогноз "Укренерго".

У ніч на п'ятницю, 7 червня, російська армія завдала масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Била зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із російських районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ та окупованого Криму.

Загалом ворог задіяв п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136". Ракети вдалося збити всі, безпілотники – частково, йдеться у повідомленні командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях", – сказав він.

У Київській області внаслідок атаки загорівся промисловий об'єкт.

Повітряна тривога оголошувалася в багатьох регіонах України через пуски крилатих ракет з бортів стратегічної авіації росіян та загрозу ударних БпЛА.

У морі перебували три ракетоносії із загальним можливим залпом у 24 "Калібри".

У Полтавській, Одеській та багатьох інших областях фіксувалися "Шахеди", працювала протиповітряна оборона. БПЛА також тримали курс в бік західних регіонів.

Добова кількість зіткнень знизилася, ворог не наступав на Харківському напрямку. На трьох інших кількість зіткнень зросла. Більше атак росіяни здійснили на Покровському, Времівському, Лиманському напрямках.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки в районі Дружелюбівки та Петропавлівки Харківської області, Мясожарівки Луганської області, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

"На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів Донецької області", – сказав він.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 36 атак окупантів у районі населених пунктів Прогрес, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Яснобродівка, Калинове Донецької області.

Загалом за добу відбулося 90 бойових зіткнень, ворог завдав одного ракетного і 75 авіаударів, зокрема із застосуванням двох ракет і 80 КАБів, провів понад 2500 обстрілів, зокрема 93 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1080 окупантів. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 07.06.24 склали орієнтовно близько 516080 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

Україна серйозно запізнюється із трансформацією системи освіти. Зміни, впроваджені п'ять років тому з першим складом міністерства освіти та науки під керівництвом Ганни Новосад і її командою, почали показувати перші результати через два роки. Але пандемія ковіду та початок повномасштабної війни завадили результатам, зокрема запровадженню формули фінансування закладів. Таку точку зору голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак висловив на дискусії "Українська освіта під час війни: виклики та можливості", організованій LB.ua спільно з EFI Group в межах спецпроекту "Нова країна".

За його словами, формула фінансування дозволить зробити "якісніші університети" багатшими, а менш якісні університети отримуватимуть менше фінансування. Якби ця формула не була призупинена, деякі виші вже б перестали існувати, сказав Сергій Бабак.

Докладніше – в новині.

У ніч із 7 на 8 червня енергоблок однієї з українських атомних електростанцій має повернутися до робочого режиму. Завдяки цьому в "Укренерго" роблять стримано-оптимістичний прогноз щодо поліпшення ситуації з відключеннями світла.

Як заявив в інтерв'ю "Українській правді" голова компанії Володимир Кудрицький, повернення блоку з ремонту дасть українські енергосистемі "приємну приварку до потужності".

Додаткову генерацію система матиме упродовж двох тижнів. Проте сильно радіти приводів немає: графіки відключень не зникнуть. Вони, за словами Кудрицького, "стануть м'якішими".

Справді великих проблем в "Укренерго" очікують вже у липні, коли спека суттєво впливатиме на навантаження електромережі.

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