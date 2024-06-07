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Сили оборони ліквідували понад 1000 окупантів за добу

Російська армія втратила 64 артсистеми і 2 засоби ППО.

Сили оборони ліквідували понад 1000 окупантів за добу
Удар по особовому складу противника, фото ілюстративне
Фото: Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони ліквідували 15 096 бойових броньованих машин ворога і 18 416 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно:

  • особового складу ‒ близько 516080 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 7834 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,
  • артилерійських систем – 13497 (+64) од,
  • РСЗВ – 1095 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 833 (+2) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),
  • крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+1) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2238 (+8).

Втрати російської армії
Фото: Генштаб
Втрати російської армії

Дані уточнюються.

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