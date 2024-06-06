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Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів області.

Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумщини
Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 6 червня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 75 вибухів. 

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Зокрема, Великописарівську та Білопільську громади росіяни атакували з мінометів, артилерії та дронами.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії та мінометів.

Юнаківську та Есманьську громади армія РФ обстріляла з мінометів.

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