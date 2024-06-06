Шольц: рішення щодо поставок Україні Taurus потребує обговорень із союзниками

Канцлер підтвердив, що Україна може застосовувати німецьку зброю для ударів по цілях у РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 6 червня підтвердив свою позицію, що Україна може використати західну зброю для захисту від ударів з території Росії. Також канцлер дещо змінив думку щодо поставок далекобійних ракет в Україну, пише Голос Америки.

“Щоб захиститися від таких атак, Україна також може використовувати зброю, надану нами та нашими союзниками – завжди відповідно до міжнародних правових зобов’язань”, – сказав Шольц у промові в німецькому Бундестазі.

Офіційна зміна політики Німеччини відбулася паралельно зі зміною відповідної політики США, які нещодавно також дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів вздовж кордонів з Росією, але не по території РФ.

Втім, канцлер досі не визначився щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus, здатних уражати цілі глибоко на території Росії.

За словами Шольца, він несе відповідальність за те, щоб “жодна дитина, народжена сьогодні в Німеччині, ніколи не переживала війну в нашій країні. Це мій абсолютний пріоритет”.

У своїй промові 6 червня Шольц додав, що перед ухваленням таких далекосяжних рішень, Німеччині варто консультуватися зі своїми партнерами та союзниками “знову і знову, і знову”.

“Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики. Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини”, — додав Шольц.