Шольц: рішення щодо поставок Україні Taurus потребує обговорень із союзниками

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 6 червня підтвердив свою позицію, що Україна може використати західну зброю для захисту від ударів з території Росії. Також канцлер дещо змінив думку щодо поставок далекобійних ракет в Україну, пише Голос Америки.
“Щоб захиститися від таких атак, Україна також може використовувати зброю, надану нами та нашими союзниками – завжди відповідно до міжнародних правових зобов’язань”, – сказав Шольц у промові в німецькому Бундестазі.
Офіційна зміна політики Німеччини відбулася паралельно зі зміною відповідної політики США, які нещодавно також дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів вздовж кордонів з Росією, але не по території РФ.
Втім, канцлер досі не визначився щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus, здатних уражати цілі глибоко на території Росії.
За словами Шольца, він несе відповідальність за те, щоб “жодна дитина, народжена сьогодні в Німеччині, ніколи не переживала війну в нашій країні. Це мій абсолютний пріоритет”.
У своїй промові 6 червня Шольц додав, що перед ухваленням таких далекосяжних рішень, Німеччині варто консультуватися зі своїми партнерами та союзниками “знову і знову, і знову”.
“Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики. Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини”, — додав Шольц.
- 4 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не вважає, що можливість завдавати ударів по військових цілях на території РФ зброєю, яку постачає ФРН, призведе до ескалації.
- У кінці травня Німеччина дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ для захисту Харківщини. Берлін обгворив це питання зі союзниками. В уряді заявили, що Україна має право, гарантоване міжнародним правом, на захист від нападів росіян.
- Позиція канцлера щодо постійної відмови надання Україні ракет і раніше викликала різку критику консервативного опозиційного блоку ХДС/ХСС. Інші члени його керівної коаліції, а саме захисники довкілля “Зелені” та неоліберальна Вільна демократична партія (СВДП), також виступають за відправлення зброї в Україну.
- Раніше Велика Британія пропонувала Німеччині кругові поставки зброї, щоб все ж таки надати Києву далекобійні ракети Taurus. Одним із можливих варіантів є такий: Берлін передасть Taurus Лондону, а той направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.