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Шольц заявив, що удари німецькою зброєю по території Росії не загрожують ескалацією

Канцлер Німеччини зазначив, що право України бити західною зброєю по цілях у Росії лише дасть змогу Києву захистити свої великі міста.

Шольц заявив, що удари німецькою зброєю по території Росії не загрожують ескалацією
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що можливість завдавати ударів по військових цілях на території РФ зброєю, яку постачає ФРН, призведе до ескалації, повідомляє DW. 

"Як сказав президент США – йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", – заявив Шольц у понеділок, 3 червня, в ефірі радіостанції Antenne Bayern.

Канцлер зазначив, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Німеччини. При цьому Шольц запевнив громадян ФРН, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення".

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