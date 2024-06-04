Шольц заявив, що удари німецькою зброєю по території Росії не загрожують ескалацією

Канцлер Німеччини зазначив, що право України бити західною зброєю по цілях у Росії лише дасть змогу Києву захистити свої великі міста.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що можливість завдавати ударів по військових цілях на території РФ зброєю, яку постачає ФРН, призведе до ескалації, повідомляє DW.

"Як сказав президент США – йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", – заявив Шольц у понеділок, 3 червня, в ефірі радіостанції Antenne Bayern.

Канцлер зазначив, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Німеччини. При цьому Шольц запевнив громадян ФРН, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення".