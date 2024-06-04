Шольц заявив, що удари німецькою зброєю по території Росії не загрожують ескалацією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що можливість завдавати ударів по військових цілях на території РФ зброєю, яку постачає ФРН, призведе до ескалації, повідомляє DW.
"Як сказав президент США – йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", – заявив Шольц у понеділок, 3 червня, в ефірі радіостанції Antenne Bayern.
Канцлер зазначив, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Німеччини. При цьому Шольц запевнив громадян ФРН, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення".
- У кінці травня Німеччина дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ для захисту Харківщини. Берлін обгворив це питання зі союзниками. В уряді заявили, що Україна має право, гарантоване міжнародним правом, на захист від нападів росіян.
- Раніше Сполучені Штати дозволили Україні обмежене застосування американської зброї для ударів по російській території.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський взагалі заявив, що Варшава від самого початку повномасштабної війни не забороняла українцям застосовувати надану нею зброю для ударів по Росії.
- На саміті в Чехії генеральний секретар НАТО висловився за удари по Росії та сказав, що все більше союзників схиляються до цієї позиції. Він нагадав, що Росія погрожувала "ескалацією" роками, але ці погрози не мали основи.
- Тим часом Нідерланди дозволили Україні бити по військових цілях у Росії їхніми F-16. Вимога одна – Україна має дотримуватися міжнародного права і вражати лише ті цілі, які необхідно вразити задля самооборони.