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Захисники збили два "Іскандери" та два БпЛА ворога

Ще два ворожі безпілотники самоліквідувалися. 

Захисники збили два "Іскандери" та два БпЛА ворога
Фото: Facebook/Заступник Керівника ОПУ Олексій Кулеба

Російська армія в ніч на 4 червня вдарила по Дніпропетровській області двома ракетами "Іскандер-К" з території окупованого Криму.

Обидві ракети збили зенітні ракетні підрозділи в межах Дніпропетровської області. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно", – повідомив він.

Фото: Микола Олещук у Telegram

“Іскандер-К” – крилата ракета. Її складно виявити, бо вона здатна летіти на дуже низькій висоті, пояснювали в Defence Express. Таку ракету вже знищувала українська ППО, зокрема, під час атаки на Київську область минулого тижня.

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