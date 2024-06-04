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На Львівщині співробітники військкомату збили велосипедиста, який тікав від них

Авто військовослужбовців частково з’їхало до канави.

На Львівщині співробітники військкомату збили велосипедиста, який тікав від них
Авто військовослужбовців частково з’їхало до канави.
Фото: Левандівка Сіті

У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували відео, на якому співробітники військкомату намагаються наздогнати велосипедиста.

“На прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді”, - йдеться у повідомленні. 

У військкоматі запевнили, що учасники групи оповіщення є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. 

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“Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти”, - зазначили в пресслужбі.

  • Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектації розповів деталі інциденту, який трапився 1 червня у Дніпрі між військовослужбовцями ЗСУ і чоловіком у цивільному.
  • Значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці ЗСУ, нібито службовці військкоматів та конфлікти жителів із ними — це продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій, їх знімають спеціально, запевнили в Сухопутних військах.
  • 1 червня у Чернівцях між військовозобов’язаним та представником ТЦК виник конфлікт, під час якого чоловік вдарив службовця і отримав удар у відповідь.
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